Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер сериала Воплощение ревности
Киноафиша Сериалы Воплощение ревности Сезоны

Воплощение ревности, список сезонов

Jealousy Incarnate 16+
Год выпуска 2016
Страна Южная Корея
Эпизод длится 1 час 5 минут
Телеканал SBS

Рейтинг сериала

8.0
Оцените 10 голосов
7.7 IMDb
Написать отзыв
Список сезонов сериала «Воплощение ревности»
Воплощение ревности - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
24 эпизода 24 августа 2016 - 10 ноября 2016
 
Целых 7 сезонов скрывался в тени: кто же был Архитектором в российском сериале «Невский»
Netflix безжалостно закрыл эти 3 сериала в 2025 году: зрители были недовольны, но кто их слушал
Было странно, что Элронд не столкнул Исильдура: только читавшие книги знают правду об этом моменте
Сцена в душе из фильма «Психо» стала легендарной: и в самом омерзительном ужастике 2024 года есть такая же — но с точностью до наоборот
Ей бы не в «Дандадан», а в «Форсаж»: наконец выяснилось, какую скорость развивает Турбо-бабка
На Макиму слюни не пускайте, с Резе прощайтесь сразу: с кем Дэнджи останется в финале «Человека-бензопилы»
Пола Уокера все-таки не оживят? «Форсаж 11» попал в производственный ад — оставили без денег и сценария
«Вот он, наш Нолан»: в сцене с Трусом и Шуриком в «Операции “Ы”» Гайдай зашифровал гениальную отсылку — ее поняли годы спустя
«До сих пор преследуют в кошмарах»: в топ-3 самых страшных серий хоррор-сериалов XXI века не нашлось места даже «АИУ»
Отец Дина и Сэма погубил их же собственного дядю: в «Сверхъестественном» лишь намекнули — правду узнали годы спустя
Снейп с Макгонагалл даже не в топ-3, а Хагрид в лидерах: россияне выбрали лучших учителей «Гарри Поттера» — и с №1 можно спорить долго
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше