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Киноафиша Сериалы Джеймстаун Сезоны Сезон 3 Серия 2

Джеймстаун 2017 - 2019 2 серия 3 сезон

7.8 Оцените
10 голосов
Все серии 3 сезона «Джеймстаун»
Серия 1
Сезон 3 / Серия 1 26 апреля 2019
Серия 2
Сезон 3 / Серия 2 3 мая 2019
Серия 3
Сезон 3 / Серия 3 10 мая 2019
Серия 4
Сезон 3 / Серия 4 17 мая 2019
Серия 5
Сезон 3 / Серия 5 24 мая 2019
Серия 6
Сезон 3 / Серия 6 31 мая 2019
Серия 7
Сезон 3 / Серия 7 7 июня 2019
Серия 8
Сезон 3 / Серия 8 14 июня 2019
О чем серия

В 3 сезоне 2 серии сериала «Джеймстаун» вместо взрослых африканских мужчин фирма присылает английских несовершеннолетних ребят, которые должны будут трудиться на полях. Тамлин Эпплдей сообщает Джоселин, что она спровоцировала увольнение.

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