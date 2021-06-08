Во 2 сезоне 6 серии сериала «Разведка» главный герой узнает о том, что после успешной миссии Руперт решил его повысить. Теперь Джерри — новый начальник отдела! Естественно, он неимоверно рад такому раскладу и даже немного зазнается...
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