Во 2 сезоне 5 серии сериала «Разведка» становится известно о том, что преступники раскрыли личность тройного агента Мэри. Теперь ей и ее близким угрожает опасность. В итоге положение Джерри оказывается под ударом. Он ожидаемо сопротивляется...
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