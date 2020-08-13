В 3 сезоне 2 серии сериала «Бесконечный поезд» лидеры организации «Алекс» искренне надеются, что смогут хоть немного отдохнуть от происходящих в поезде событий. Но удастся ли пассажирам справиться со всем без Саймона и Грэйс? Покажет только будущее.