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Постер к сериалу Школьные войны
Киноафиша Сериалы Школьные войны Сезоны
Школьные войны (2003 - 2010), список сезонов Ikki Tousen 16+
Год выпуска 2003
Страна Япония
Эпизод длится 24 минуты
Телеканал AT-X
Список сезонов сериала «Школьные войны»
Школьные войны - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2003, 13 эпизодов
 
Школьные войны - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2007, 12 эпизодов
 
Школьные войны - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2008, 12 эпизодов
 
Школьные войны - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
2010, 12 эпизодов
 
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