О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Цитаты
Красотки в Кливленде
Сезоны
Красотки в Кливленде, список сезонов
Hot in Cleveland
16+
Год выпуска
2010
Страна
США
Эпизод длится
22 минуты
Телеканал
TV Land
Рейтинг сериала
8.2
Оцените
10
голосов
7.4
IMDb
Написать отзыв
Список сезонов сериала «Красотки в Кливленде»
Сезон 1 / Season 1
10 эпизодов
16 июня 2010 - 18 августа 2010
Сезон 2 / Season 2
22 эпизода
19 января 2011 - 31 августа 2011
Сезон 3 / Season 3
24 эпизода
30 ноября 2011 - 6 июня 2012
Сезон 4 / Season 4
24 эпизода
28 ноября 2012 - 4 сентября 2013
Сезон 5 / Season 5
24 эпизода
26 марта 2014 - 10 сентября 2014
Сезон 6 / Season 6
24 эпизода
5 ноября 2014 - 3 июня 2015
