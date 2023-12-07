Оповещения от Киноафиши
Хильда 2018 - 2023, 3 сезон

Постер к 3-му сезону сериала Хильда
Хильда Сезон 3
Hilda 6+
Оригинальное название Season 3
Название Сезон 3
Премьера сезона 7 декабря 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 8
Продолжительность сезона 3 часа 12 минут
О чем 3-й сезон сериала «Хильда»

В 3-м сезоне сериала «Хильда» продолжаются захватывающие приключения любознательной девочки по имени Хильда. Жители планеты даже не подозревают, кто находится рядом с ними. Хильда умеет попадать в увлекательные истории. Каждый день она наполняет интересными событиями. Ее можно назвать храброй, поскольку Хильду не пугают встречи с необычными существами, например троллями и великанами. Напомним, в предыдущем сезоне необыкновенные рассказы Алфо о Тролльберге вызвали у жителей Эльфийского королевства немало вопросов. А Хильда с матерью и Твигом искали выход из загадочного леса, наводненного троллями. 

Рейтинг сериала

8.2
Оцените 20 голосов
8.6 IMDb

Список серий 3-го сезона сериала «Хильда»

Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Глава 1. Поезд в Тофотен Chapter 1: The Train to Tofoten
Сезон 3 Серия 1
7 декабря 2023
Глава 2. Курган фей Chapter 2: The Fairy Mound
Сезон 3 Серия 2
7 декабря 2023
Глава 3. Убийца великанов Chapter 3: The Giantslayer
Сезон 3 Серия 3
7 декабря 2023
Глава 4. Смеющийся водяной Chapter 4: The Laughing Merman
Сезон 3 Серия 4
7 декабря 2023
Глава 5. Работа Chapter 5: The Job
Сезон 3 Серия 5
7 декабря 2023
Глава 6. Забытое озеро Chapter 6: The Forgotten Lake
Сезон 3 Серия 6
7 декабря 2023
Глава 7. Странные частоты Chapter 7: Strange Frequencies
Сезон 3 Серия 7
7 декабря 2023
Глава 8. Остров фей Chapter 8: The Fairy Isle
Сезон 3 Серия 8
7 декабря 2023
