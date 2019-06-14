Меню
Повсюду ты 2019, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Повсюду ты
Киноафиша Сериалы Повсюду ты Сезоны Сезон 1
Her Yerde Sen 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 14 июня 2019
Год выпуска 2019
Количество серий 23
Продолжительность сезона 46 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Повсюду ты»

В 1 сезоне сериала «Повсюду ты» упрямцамДемиру и Селин приходится жить вместе в одном доме. Арендодатель обманул их и сдал жилплощадь двоим сразу. Более того, выяснилось, что они работают в одной дизайнерской фирме. Демир становится боссом Селин, и ей приходится еще тяжелее. Селим и Демир категорически отказываются жить под одной крышей. Для того чтобы они примирились с фактом сожительства, сестры Лейла и Фирузе собираются влюбить их друг в друга. Ветеринар Ибо, по совместительству близкий приятель Селим, считает, что она должна держаться подальше от Бурака. Противостояние в офисе и в квартире продолжается.

Рейтинг сериала

7.0
Оцените 11 голосов
7.1 IMDb

Список серий 1-го сезона сериала «Повсюду ты»

Сезон 1
Серия 1 1. Bölüm
Сезон 1 Серия 1
14 июня 2019
Серия 2 2. Bölüm
Сезон 1 Серия 2
21 июня 2019
Серия 3 3. Bölüm
Сезон 1 Серия 3
28 июня 2019
Серия 4 4. Bölüm
Сезон 1 Серия 4
5 июля 2019
Серия 5 5. Bölüm
Сезон 1 Серия 5
12 июля 2019
Серия 6 6. Bölüm
Сезон 1 Серия 6
19 июля 2019
Серия 7 7. Bölüm
Сезон 1 Серия 7
26 июля 2019
Серия 8 8. Bölüm
Сезон 1 Серия 8
2 августа 2019
Серия 9 9. Bölüm
Сезон 1 Серия 9
9 августа 2019
Серия 10 10. Bölüm
Сезон 1 Серия 10
23 августа 2019
Серия 11 11. Bölüm
Сезон 1 Серия 11
30 августа 2019
Серия 12 12. Bölüm
Сезон 1 Серия 12
6 сентября 2019
Серия 13 13. Bölüm
Сезон 1 Серия 13
13 сентября 2019
Серия 14 14. Bölüm
Сезон 1 Серия 14
20 сентября 2019
Серия 15 15. Bölüm
Сезон 1 Серия 15
27 сентября 2019
Серия 16 16. Bölüm
Сезон 1 Серия 16
4 октября 2019
Серия 17 17. Bölüm
Сезон 1 Серия 17
11 октября 2019
Серия 18 18. Bölüm
Сезон 1 Серия 18
18 октября 2019
Серия 19 19. Bölüm
Сезон 1 Серия 19
26 октября 2019
Серия 20 20. Bölüm
Сезон 1 Серия 20
2 ноября 2019
Серия 21 21. Bölüm
Сезон 1 Серия 21
9 ноября 2019
Серия 22 22. Bölüm
Сезон 1 Серия 22
16 ноября 2019
Серия 23 23. Bölüm
Сезон 1 Серия 23
23 ноября 2019
