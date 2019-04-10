В 1 сезоне сериала «Ее личная жизнь» в центре событий оказывается красивая и вполне успешная девушка Сон Дон-ми, которая очень любит свою работу. Она курирует деятельность художественной галереи. Кроме того, у девушки есть еще одно тайное увлечение. Она буквально одержима поп-айдолом — солистом известного музыкального коллектива. Из-за этой страсти у девушки не складываются отношения с молодыми людьми. Однажды судьба сводит ее с молодым человеком, который в прошлом был художником. Теперь он переживает творческий кризис. Парень узнает о хобби Сон Дон-ми и начинает проявлять к ней повышенный интерес.