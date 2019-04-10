Меню
Ее личная жизнь 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Ее личная жизнь
Киноафиша Сериалы Ее личная жизнь Сезоны Сезон 1
Geunyeoui sasaenghwal 12+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 10 апреля 2019
Год выпуска 2019
Количество серий 16
Продолжительность сезона 24 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Ее личная жизнь»

В 1 сезоне сериала «Ее личная жизнь» в центре событий оказывается красивая и вполне успешная девушка Сон Дон-ми, которая очень любит свою работу. Она курирует деятельность художественной галереи. Кроме того, у девушки есть еще одно тайное увлечение. Она буквально одержима поп-айдолом — солистом известного музыкального коллектива. Из-за этой страсти у девушки не складываются отношения с молодыми людьми. Однажды судьба сводит ее с молодым человеком, который в прошлом был художником. Теперь он переживает творческий кризис. Парень узнает о хобби Сон Дон-ми и начинает проявлять к ней повышенный интерес.

Рейтинг сериала

7.5
Оцените 12 голосов
7.6 IMDb

Список серий 1-го сезона сериала «Ее личная жизнь»

Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
10 апреля 2019
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
11 апреля 2019
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
17 апреля 2019
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
18 апреля 2019
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
24 апреля 2019
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
25 апреля 2019
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
1 мая 2019
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
2 мая 2019
Серия 9 Episode 9
Сезон 1 Серия 9
8 мая 2019
Серия 10 Episode 10
Сезон 1 Серия 10
9 мая 2019
Серия 11 Episode 11
Сезон 1 Серия 11
15 мая 2019
Серия 12 Episode 12
Сезон 1 Серия 12
16 мая 2019
Серия 13 Episode 13
Сезон 1 Серия 13
22 мая 2019
Серия 14 Episode 14
Сезон 1 Серия 14
23 мая 2019
Серия 15 Episode 15
Сезон 1 Серия 15
29 мая 2019
Серия 16 Episode 16
Сезон 1 Серия 16
30 мая 2019
