В 1 сезоне сериала «Хелстром» зрителям предстоит следить за похождениями брата и сестры. Ана и Деймон — дети страшного убийцы. Неудивительно, что они оба выросли глубоко травмированными людьми. В свободное от работы время герои стремятся искупить грехи родственника и борются со злом. Делают они это весьма прямолинейно: буквально выходят на охоту за негодяями и выродками. В один прекрасный момент им приходится объединить силы, чтобы отыскать следы своего жестокого родителя. А еще они хотят понять, откуда же в них появились их суперсилы.