Хелстром 2020, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Хелстром
Киноафиша Сериалы Хелстром Сезоны Сезон 1

Helstrom 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 16 октября 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 10
Продолжительность сезона 8 часов 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Хелстром»

В 1 сезоне сериала «Хелстром» зрителям предстоит следить за похождениями брата и сестры. Ана и Деймон — дети страшного убийцы. Неудивительно, что они оба выросли глубоко травмированными людьми. В свободное от работы время герои стремятся искупить грехи родственника и борются со злом. Делают они это весьма прямолинейно: буквально выходят на охоту за негодяями и выродками. В один прекрасный момент им приходится объединить силы, чтобы отыскать следы своего жестокого родителя. А еще они хотят понять, откуда же в них появились их суперсилы.

Рейтинг сериала

0.0
6.7 IMDb
Список серий 1-го сезона сериала «Хелстром» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Mother's Little Helpers
Сезон 1 Серия 1
16 октября 2020
Viaticum
Сезон 1 Серия 2
16 октября 2020
The One Who Got Away
Сезон 1 Серия 3
16 октября 2020
Containment
Сезон 1 Серия 4
16 октября 2020
Committed
Сезон 1 Серия 5
16 октября 2020
Leviathan
Сезон 1 Серия 6
16 октября 2020
Scars
Сезон 1 Серия 7
16 октября 2020
Underneath
Сезон 1 Серия 8
16 октября 2020
Vessels
Сезон 1 Серия 9
16 октября 2020
Hell Storm
Сезон 1 Серия 10
16 октября 2020
