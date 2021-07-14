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Невероятные ограбления 2021, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Невероятные ограбления
Киноафиша Сериалы Невероятные ограбления Сезоны Сезон 1

Heist 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 14 июля 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 6
Продолжительность сезона 4 часа 24 минуты
О чем 1-й сезон сериала «Невероятные ограбления»

В 1 сезоне сериала «Невероятные ограбления» рассказываются три обескураживающие истории ограблений, которые имели место в реальной жизни. У каждой серии есть своя предыстория, в ходе которой авторы раскрывают зрителям мельчайшие подробности каждого из представленных инцидентов. Все случаи поданы в максимально ироничном и даже юмористическом ключе, создатели шоу никоим образом не пытаются уйти в морализаторство. Первый выпуск посвящен Хизер Толчиф, которая помогла провернуть одно из самых крупных финансовых ограблений в Лас-Вегасе.

Рейтинг сериала

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6.8 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Невероятные ограбления» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Секс-магия, деньги и убийство. Часть 1 Sex Magick Money Murder Part 1
Сезон 1 Серия 1
14 июля 2021
Секс-магия, деньги и убийство. Часть 2 Sex Magick Money Murder Part 2
Сезон 1 Серия 2
14 июля 2021
Самолет с деньгами. Часть 1 The Money Plane Part 1
Сезон 1 Серия 3
14 июля 2021
Самолет с деньгами. Часть 2 The Money Plane Part 2
Сезон 1 Серия 4
14 июля 2021
Король бурбона. Часть 1 The Bourbon King Part 1
Сезон 1 Серия 5
14 июля 2021
Король бурбона. Часть 1 The Bourbon King Part 2
Сезон 1 Серия 6
14 июля 2021
График выхода всех сериалов
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