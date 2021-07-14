В 1 сезоне сериала «Невероятные ограбления» рассказываются три обескураживающие истории ограблений, которые имели место в реальной жизни. У каждой серии есть своя предыстория, в ходе которой авторы раскрывают зрителям мельчайшие подробности каждого из представленных инцидентов. Все случаи поданы в максимально ироничном и даже юмористическом ключе, создатели шоу никоим образом не пытаются уйти в морализаторство. Первый выпуск посвящен Хизер Толчиф, которая помогла провернуть одно из самых крупных финансовых ограблений в Лас-Вегасе.