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Киноафиша Сериалы Доктор Хэрроу Сезоны Сезон 1 Серия 7

Доктор Хэрроу 2018 7 серия 1 сезон

8.2 Оцените
10 голосов
Все серии 1 сезона «Доктор Хэрроу»
Состав преступления
Сезон 1 / Серия 1 9 марта 2018
От всего сердца
Сезон 1 / Серия 2 16 марта 2018
Тут обитают драконы
Сезон 1 / Серия 3 23 марта 2018
Жизнь кончается, любовь - никогда
Сезон 1 / Серия 4 30 марта 2018
Я уже не тот, каким был
Сезон 1 / Серия 5 6 апреля 2018
Власть золота
Сезон 1 / Серия 6 13 апреля 2018
Любящая мать
Сезон 1 / Серия 7 20 апреля 2018
Грех отца
Сезон 1 / Серия 8 27 апреля 2018
Око за око, зуб за зуб
Сезон 1 / Серия 9 4 мая 2018
Преступный умысел
Сезон 1 / Серия 10 11 мая 2018
О чем cерия

В 1 сезоне 7 серии сериала «Доктор Хэрроу» Дасс отстраняют от расследования. Дэниэл с Фарли расследуют гибель матери с сыном в автокатастрофе. Вскрытие дает неожиданные результаты и дело становится все запутаннее. Хэрроу узнает, что у Дасс есть сын.

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