В 3 сезоне 13 серии сериала «Счастливый конец» одна из главных героинь хочет спланировать свадьбу мечты для своей близкой подруги Пенни. Тем временем Пит признается, что предпочел бы сбежать с этого мероприятия...
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