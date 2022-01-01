В 1 сезоне 6 серии сериала «Группа «Зета» на общем собрании команда решает затаиться в самой глубинке страны. Генерал-лейтенанту поручено отыскать сбежавших офицеров, а по дороге в деревню автомобиль Алексея останавливают на посту патрульной службы.