В 1 сезоне 6 серии сериала «Группа «Зета» на общем собрании команда решает затаиться в самой глубинке страны. Генерал-лейтенанту поручено отыскать сбежавших офицеров, а по дороге в деревню автомобиль Алексея останавливают на посту патрульной службы.
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