Грейспойнт 2014, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Грейспойнт
Gracepoint 18+
Оригинальное название Season1
Название Сезон 1
Премьера сезона 2 октября 2014
Год выпуска 2014
Количество серий 10
Продолжительность сезона 10 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Грейспойнт»

В 1 сезоне сериала «Грейспойнт» на пляже маленького калифорнийского городка обнаруживают мертвое тело маленького мальчика. Начинается масштабное полицейское расследование. Вскоре криминалисты объявляют, что здесь имело место убийство. Это вызывает бурю негодования в прессе и приводит к новым потрясениям в семье ребенка. Жизнь обитателей спокойного приморского поселения в одночасье меняется до неузнаваемости. Каждый оказывается под подозрением, и в обществе назревает раскол. Пока родственники Солано продолжают горевать, детективы находят улики в комнате его сестры. Отца уличают во лжи, а мать совершает признание.

Рейтинг сериала

7.3
Оцените 20 голосов
7 IMDb

Список серий 1-го сезона сериала «Грейспойнт»

Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
2 октября 2014
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
9 октября 2014
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
16 октября 2014
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
23 октября 2014
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
30 октября 2014
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
6 ноября 2014
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
13 ноября 2014
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
20 ноября 2014
Серия 9 Episode 9
Сезон 1 Серия 9
4 декабря 2014
Серия 10 Episode 10
Сезон 1 Серия 10
11 декабря 2014
