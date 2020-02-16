В 3 сезоне 9 серии сериала «Хорошие девчонки» Бет понимает, что ей просто необходимо разобраться с Рио, когда мафиози ставит ее в крайне неприятное положение. Руби просит Сару стать ее ассистенткой, нуждаясь в дополнительной паре рук.
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