Во 2 сезоне 7 серии сериала «Хорошие девчонки» Бет вынуждена взять своих детей на очередное задание. Руби оказывается под мощнейшим давлением Тернера. В итоге она вынуждена спасать себя. Энни встречает знакомого человека из прошлого...
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