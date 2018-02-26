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Киноафиша Сериалы Хорошие девчонки Сезоны Сезон 1 Серия 2

Хорошие девчонки 2018 2 серия 1 сезон

8.1 Оцените
10 голосов
Все серии 1 сезона «Хорошие девчонки»
Pilot
Сезон 1 / Серия 1 26 февраля 2018
Mo Money Mo Problems
Сезон 1 / Серия 2 5 марта 2018
Borderline
Сезон 1 / Серия 3 12 марта 2018
Atom Bomb
Сезон 1 / Серия 4 19 марта 2018
Taking Care of Business
Сезон 1 / Серия 5 26 марта 2018
A View from the Top
Сезон 1 / Серия 6 2 апреля 2018
Special Sauce
Сезон 1 / Серия 7 9 апреля 2018
Shutdown
Сезон 1 / Серия 8 16 апреля 2018
Summer of the Shark
Сезон 1 / Серия 9 23 апреля 2018
Remix
Сезон 1 / Серия 10 30 апреля 2018
О чем cерия

В 1 сезоне 2 серии сериала «Хорошие девчонки» три главные героини вновь вынуждены притворяться грабителями. На этот раз — по заданию криминальной банды, которой они должны деньги. Смогут ли молодые женщины выйти из этого непростого положения?

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