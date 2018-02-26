В 1 сезоне 2 серии сериала «Хорошие девчонки» три главные героини вновь вынуждены притворяться грабителями. На этот раз — по заданию криминальной банды, которой они должны деньги. Смогут ли молодые женщины выйти из этого непростого положения?
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