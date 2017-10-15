Во 2 сезоне 6 серии сериала «Хорошее поведение» Летти отправляется вместе с Хавьером и сыном Джейкобом к бабушке Алисе. Они рассчитывают попросить родственницу о помощи, но бывалая аферистка сама втягивает гостей в серьезные неприятности.
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