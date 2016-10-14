В 1 сезоне 3 серии сериала «Голиаф» Билли удалось подать исковое заявление, однако судья настроен крайне скептически. Он дает Билли лишь сутки для того, чтобы отыскать и представить убедительные доказательства по делу. Иначе иск будет отклонен.
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