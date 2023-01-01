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Киноафиша Сериалы Год в Тоскане Сезоны Сезон 1 Серия 7

Год в Тоскане 2014 7 серия 1 сезон

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Эпизод 1
Сезон 1 / Серия 1
Эпизод 2
Сезон 1 / Серия 2
Эпизод 3
Сезон 1 / Серия 3
Эпизод 4
Сезон 1 / Серия 4
Эпизод 5
Сезон 1 / Серия 5
Эпизод 6
Сезон 1 / Серия 6
Эпизод 7
Сезон 1 / Серия 7
Эпизод 8
Сезон 1 / Серия 8
Эпизод 9
Сезон 1 / Серия 9
Эпизод 10
Сезон 1 / Серия 10
Эпизод 11
Сезон 1 / Серия 11
Эпизод 12
Сезон 1 / Серия 12
Эпизод 13
Сезон 1 / Серия 13
Эпизод 14
Сезон 1 / Серия 14
Эпизод 15
Сезон 1 / Серия 15
Эпизод 16
Сезон 1 / Серия 16
О чем cерия

В 1 сезоне 7 серии сериала «Год в Тоскане» по просьбе жениха Марине приходится отменить увольнение Маргариты, которая подозревает девушку в причастности к гибели Ильи. Яна увлекается Кириллом, а психическое состояние Софьи снова ухудшается.

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