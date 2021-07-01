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Поколение 56К 2021, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Поколение 56К
Киноафиша Сериалы Поколение 56К Сезоны Сезон 1

Generazione 56k 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 1 июля 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 8
Продолжительность сезона 4 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Поколение 56К»

В 1 сезоне сериала «Поколение 56К» события развиваются вокруг группы школьных друзей — Люки, Даниэля, Матильды и Сандро. Они неожиданно встречают друг друга спустя двадцать лет после окончания учебы. Когда-то все они учились в одном учебном заведении, расположенном на итальянском острове Прочида. В начале девяностых годов до них впервые дошел Интернет, который навсегда изменил жизни главных героев. Ребята собираются вместе, чтобы вспомнить о былых временах и поделиться друг с другом приятными воспоминаниями о прошлом.

Рейтинг сериала

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7.3 IMDb
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Список серий сериала Поколение 56К График выхода всех сериалов
Сезон 1
Свидание L'appuntamento
Сезон 1 Серия 1
1 июля 2021
Точильщики Il tarlo
Сезон 1 Серия 2
1 июля 2021
Исследования и разработки Ricerca e sviluppo
Сезон 1 Серия 3
1 июля 2021
Верность Fedeltà
Сезон 1 Серия 4
1 июля 2021
Подарок Il regalo
Сезон 1 Серия 5
1 июля 2021
Come mai
Сезон 1 Серия 6
1 июля 2021
Послание в бутылке Message in a bottle
Сезон 1 Серия 7
1 июля 2021
Лифт L'ascensore
Сезон 1 Серия 8
1 июля 2021
График выхода всех сериалов
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