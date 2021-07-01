В 1 сезоне сериала «Поколение 56К» события развиваются вокруг группы школьных друзей — Люки, Даниэля, Матильды и Сандро. Они неожиданно встречают друг друга спустя двадцать лет после окончания учебы. Когда-то все они учились в одном учебном заведении, расположенном на итальянском острове Прочида. В начале девяностых годов до них впервые дошел Интернет, который навсегда изменил жизни главных героев. Ребята собираются вместе, чтобы вспомнить о былых временах и поделиться друг с другом приятными воспоминаниями о прошлом.