Стальная тревога 2002, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Стальная тревога
Киноафиша Сериалы Стальная тревога Сезоны Сезон 1

Full Metal Panic! 12+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 8 января 2002
Год выпуска 2002
Количество серий 24
Продолжительность сезона 9 часов 12 минут
О чем 1-й сезон сериала «Стальная тревога»

В 1 сезоне сериала «Стальная тревога» трое воинов МИФРИЛа — Мелисса Мао, Курц Вебер и Сагара Сосукэ – охраняют девочку-подростка по имени Канамэ Тидори. Сагара появляется в школе под видом ученика, а Мао и Вебер поддерживают его вне стен учебного заведения. Работа Сагары непроста: ему нужно всегда быть начеку, но при этом ни за что не проболтаться Канамэ. Ведь она даже не догадывается, что у нее есть сверхъестественные способности, из-за которых ей угрожает опасность. Дополнительной трудностью является то, что Сагара всегда воевал. Он никогда не учился в школе и не знает, как правильно себя вести.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
7.6 IMDb
Список серий 1-го сезона сериала «Стальная тревога» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Мне не даёт покоя один сержант The Guy I Kinda Like is a Sergeant
Сезон 1 Серия 1
8 января 2002
Я хочу тебя защитить I Want to Protect You
Сезон 1 Серия 2
15 января 2002
Бельевая тревога Lingerie Panic
Сезон 1 Серия 3
22 января 2002
Захват Kidnap
Сезон 1 Серия 4
29 января 2002
Виспард – те, кому шепчут The One Who Whispers
Сезон 1 Серия 5
5 февраля 2002
Ещё живы Still Alive
Сезон 1 Серия 6
12 февраля 2002
Юноша встречает девушку Boy Meets Girl
Сезон 1 Серия 7
19 февраля 2002
Остановись, мгновение! Part Time Steady
Сезон 1 Серия 8
26 февраля 2002
Опасное убежище Dangerous Safehouse
Сезон 1 Серия 9
5 марта 2002
Беги, беги, беги! Run Running Ran
Сезон 1 Серия 10
12 марта 2002
Пробуждение Бегемота Behemoth Awakening
Сезон 1 Серия 11
19 марта 2002
Бессонная ночь One Night Stand
Сезон 1 Серия 12
26 марта 2002
Рок-н-ролл кошки и котёнка Cat and Kittens' R+R
Сезон 1 Серия 13
2 апреля 2002
В Нарасина сейчас жарко? Narushima Burning?
Сезон 1 Серия 14
9 апреля 2002
Ветер, гуляющий по моей Родине: Часть 1 Wind Rising in the Homeland (1)
Сезон 1 Серия 15
16 апреля 2002
Ветер, гуляющий по моей Родине: Часть 2 Wind Rising in the Homeland (2)
Сезон 1 Серия 16
23 апреля 2002
Ветер, гуляющий по моей Родине: Часть 3 Wind Rising in the Homeland (3)
Сезон 1 Серия 17
30 апреля 2002
Вечеринка на дне моря Ocean Party
Сезон 1 Серия 18
7 мая 2002
Задействовать шестого и седьмого Engage 6 7
Сезон 1 Серия 19
14 мая 2002
Пламя Венома Venom's Fire
Сезон 1 Серия 20
21 мая 2002
Хитрая ловушка Deep Trap
Сезон 1 Серия 21
28 мая 2002
Попрыгунчик в коробке Jack in the Box
Сезон 1 Серия 22
4 июня 2002
Поле сражения титанов Giant's Field
Сезон 1 Серия 23
11 июня 2002
Взмыть в небо Into the Blue
Сезон 1 Серия 24
18 июня 2002
График выхода всех сериалов
