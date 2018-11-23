Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Заложники" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Граница Сезоны Сезон 3 Серия 2

Граница 2016 - 2018 2 серия 3 сезон

7.6 Оцените
10 голосов
Все серии 3 сезона «Граница»
Темный путь
Сезон 3 / Серия 1 23 ноября 2018
Конец света
Сезон 3 / Серия 2 23 ноября 2018
Сатаназы
Сезон 3 / Серия 3 23 ноября 2018
Все за всех и никто за одного
Сезон 3 / Серия 4 23 ноября 2018
Дом господень
Сезон 3 / Серия 5 23 ноября 2018
Грехи отца
Сезон 3 / Серия 6 23 ноября 2018
О чем cерия

В 3 сезоне 2 серии сериала «Граница» Бентон и Эмберли меняются ролями в опасной игре. На крайнем севере Деклан Харп вот-вот достигнет своей цели. Тем временем Майкл Смит склоняет все крупные компании присоединиться к своему новому альянсу.

Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Корабль призраков
Корабль призраков 28 комментариев
Вызов
Вызов 308 комментариев
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы 89 комментариев
Related video
Одни щеки видно: в этой толстушке Ходченкову не узнать (фото)
Никак не обрести покой: Юрия Шатунова перезахоронят на кладбище
Этот советский мультфильм запретили на Западе и чудом отстояли в России: будете удивлены
С пасынком не сравнить: наследник Малинина от третьей жены оказался ни рыба, ни мясо
Любимец Гайдая и народа: этот советский актер сыграл более 300 ролей, но никто не знает его фамилию
Дачники в ужасе: вот что творится на участке Раисы Рязановой после ремонта
Народ отказывается смотреть новый сезон «Голоса»: вот при чем тут Пресняков
«Я на них так наехала»: Успенская закатила скандал на фестивале
Скорпионы будут на высоте, а Раки получат радостные вести: ежедневный гороскоп на 23 августа
Всем придется по вкусу: этот метод помогает Мясникову справиться с бессонницей
Словно привокзальный туалет: посмотрите, что сотворили дизайнеры с домом Ширвиндта
«Врагам» на руку: Навка лишилась самого ценного
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше