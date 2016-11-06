В 1 сезоне 6 серии сериала «Граница» Деклан Харп оправляется от ранений и хочет отомстить лорду. Эмберли подговаривает Честерфилда избавиться от губернатора Бентона и самому занять его место. Форт-Джеймс оказывается в состоянии хаоса.
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