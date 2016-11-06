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Граница 2016 - 2018 6 серия 1 сезон

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Все серии 1 сезона «Граница»
Королевство внутри королевства
Сезон 1 / Серия 1 6 ноября 2016
Стычка из-за индейца
Сезон 1 / Серия 2 13 ноября 2016
Вождь племени
Сезон 1 / Серия 3 20 ноября 2016
Волки
Сезон 1 / Серия 4 27 ноября 2016
Ученик
Сезон 1 / Серия 5 4 декабря 2016
Виселица
Сезон 1 / Серия 6 11 декабря 2016
О чем cерия

В 1 сезоне 6 серии сериала «Граница» Деклан Харп оправляется от ранений и хочет отомстить лорду. Эмберли подговаривает Честерфилда избавиться от губернатора Бентона и самому занять его место. Форт-Джеймс оказывается в состоянии хаоса.

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