Во 2 сезоне сериала «От заката до рассвета» после освобождения Сантанико от Титти Твистер проходит три месяца. Братья Сет и Ричард Гекко все еще находятся в бегах. Сет скрывается в Мексике вместе со своей новой подружкой Кейт. Они готовят очередное ограбление. В это время Ричи и Сантанико на границе Америки замышляют отомстить лорду вампиров. Для этого им приходится притвориться торговцами секс-рабами, чтобы проникнуть в закрытый вампирский клуб. Неожиданное появление Карлоса приводит в действие план Мальвадо. Фредди сталкивается с вампиром, который угрожает безопасности всей его семьи.