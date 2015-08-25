От заката до рассвета 2014 - 2016 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала От заката до рассвета
From Dusk Till Dawn: The Series 16+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 25 августа 2015
Год выпуска 2015
Количество серий 10
Продолжительность сезона 10 часов 0 минут
О чем 2-й сезон сериала «От заката до рассвета»

Во 2 сезоне сериала «От заката до рассвета» после освобождения Сантанико от Титти Твистер проходит три месяца. Братья Сет и Ричард Гекко все еще находятся в бегах. Сет скрывается в Мексике вместе со своей новой подружкой Кейт. Они готовят очередное ограбление. В это время Ричи и Сантанико на границе Америки замышляют отомстить лорду вампиров. Для этого им приходится притвориться торговцами секс-рабами, чтобы проникнуть в закрытый вампирский клуб. Неожиданное появление Карлоса приводит в действие план Мальвадо. Фредди сталкивается с вампиром, который угрожает безопасности всей его семьи.

Рейтинг сериала

7.2
Оцените 20 голосов
6.8 IMDb

Список серий 2-го сезона сериала «От заката до рассвета»

Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Ночь открытия Opening Night
Сезон 2 Серия 1
25 августа 2015
В темное время суток In a Dark Time
Сезон 2 Серия 2
1 сентября 2015
Нападение гигантской Секс-машины Attack of the 50 ft. Sex Machine
Сезон 2 Серия 3
8 сентября 2015
Самый лучший магазинчик ужасов в Техасе The Best Little Horror House in Texas
Сезон 2 Серия 4
15 сентября 2015
Неволя Bondage
Сезон 2 Серия 5
22 сентября 2015
Странные сказки Bizarre Tales
Сезон 2 Серия 6
29 сентября 2015
Принесите мне голову Сантанико Пандемониум Bring Me the Head of Santanico Pandemonium
Сезон 2 Серия 7
6 октября 2015
Последнее искушение Ричарда Гекко The Last Temptation of Richard Gecko
Сезон 2 Серия 8
13 октября 2015
Да прольется кровь There Will Be Blood
Сезон 2 Серия 9
20 октября 2015
Священная кровь Santa Sangre
Сезон 2 Серия 10
27 октября 2015
