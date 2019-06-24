Во 2 сезоне 3 серии мультсериала «Крайний космос» становится известно, что второй ключ находится на планете Серепентис, откуда родом Эш. Девушке приходится поделиться с друзьями своей трагичной историей детства и побега с родной планеты.
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