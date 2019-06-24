Во 2 сезоне 2 серии мультсериала «Крайний космос» Гэри и остальные члены его команды, включая Эш и Фокс, оказываются на странной планете, которой руководит Фуфеншуй и его шуйки. Пришельцы кажутся такими дружелюбными, но только на первый взгляд…
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