В 1 сезоне 7 серии сериала «Неприлично богатые» Марго приходится поставить всем детям ультиматум. Джинджер решает помочь Роуз организовать показ ее новой коллекции одежды, а отношения Вероники и Джейсона приводят к раскрытию тайны его брата.
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