В 5 сезоне 7 серии сериала «С значит Семья» один из главных героев по-настоящему вдохновляется словами своего отца и решает заняться одним проектом. Сью занимается новым бизнесом, а градоначальник слишком увлекается своей войной с Рози.
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