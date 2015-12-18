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С Значит Семья 2015 6 серия 1 сезон

8.4 Оцените
10 голосов
Все серии 1 сезона «С Значит Семья»
Месиво в Швеции
Сезон 1 / Серия 1 18 декабря 2015
Проклятая суббота
Сезон 1 / Серия 2 18 декабря 2015
Кабинка
Сезон 1 / Серия 3 18 декабря 2015
Хеллоуин — семейный праздник
Сезон 1 / Серия 4 18 декабря 2015
Выходной Билла Мёрфи
Сезон 1 / Серия 5 18 декабря 2015
Ну и ночка
Сезон 1 / Серия 6 18 декабря 2015
О чем серия

В 1 сезоне 6 серии сериала «С значит Семья» накануне Рождества начинается настоящая суета. Планы Фрэнка по приостановке забастовки провалились в последний день. Билл дебютировал в роли церковного служителя, и это привело к большим проблемам.

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