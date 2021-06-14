В 1 сезоне сериала «Элита: короткие истории. Гусман. Каэ. Ребека» действие разворачивается вокруг испанской девушки по имени Ребека, которая решает устроить грандиозную вечеринку у себя дома. В качестве сюрприза выступит торт с необычным наполнителем в виде запрещенного наркотика. В гости к Ребе приходят близкие друзья — Каэтана и Гусман. Никто из героев даже не подозревает о том, чем в итоге обернется для них это мероприятие. Смогут ли они избавиться от запасов кокаина до приезда сотрудников полиции?