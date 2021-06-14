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Элита: короткие истории. Гусман, Каэ, Ребека 2021, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Элита: короткие истории. Гусман, Каэ, Ребека
Киноафиша Сериалы Элита: короткие истории. Гусман, Каэ, Ребека Сезоны Сезон 1

Élite Historias Breves: Guzmán Caye Rebe 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 14 июня 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 3
Продолжительность сезона 36 минут
О чем 1-й сезон сериала «Элита: короткие истории. Гусман, Каэ, Ребека»

В 1 сезоне сериала «Элита: короткие истории. Гусман. Каэ. Ребека» действие разворачивается вокруг испанской девушки по имени Ребека, которая решает устроить грандиозную вечеринку у себя дома. В качестве сюрприза выступит торт с необычным наполнителем в виде запрещенного наркотика. В гости к Ребе приходят близкие друзья — Каэтана и Гусман. Никто из героев даже не подозревает о том, чем в итоге обернется для них это мероприятие. Смогут ли они избавиться от запасов кокаина до приезда сотрудников полиции?

Рейтинг сериала

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7.4 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Элита: короткие истории. Гусман, Каэ, Ребека» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
14 июня 2021
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
14 июня 2021
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
14 июня 2021
График выхода всех сериалов
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