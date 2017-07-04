Меню
Полнолуние 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Полнолуние
Dolunay 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 4 июля 2017
Год выпуска 2017
Количество серий 26
Продолжительность сезона 56 часов 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Полнолуние»

В 1-м сезоне сериала «Полнолуние» очаровательная Назлы отлично готовит и хочет стать владелицей собственного ресторана. Однако пока у нее нет таких возможностей. Девушка учится в университете и работает личным шеф-поваром у одного состоятельного бизнесмена. Когда ее брали на работу, дали целый свод правил, которым необходимо строго следовать. Но Назлы не привыкла так ограничивать себя. Героиня уверена, что ее шеф является строгим и вечно недовольным мужчиной преклонного возраста. Она удивляется, когда перед ней оказывается привлекательный молодой человек, являющийся настоящим педантом.

Рейтинг сериала

6.2
Оцените 20 голосов
7 IMDb
Список серий 1-го сезона сериала «Полнолуние» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
4 июля 2017
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
11 июля 2017
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
18 июля 2017
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
25 июля 2017
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
1 августа 2017
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
8 августа 2017
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
15 августа 2017
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
22 августа 2017
Серия 9 Episode 9
Сезон 1 Серия 9
29 августа 2017
Серия 10 Episode 10
Сезон 1 Серия 10
5 сентября 2017
Серия 11 Episode 11
Сезон 1 Серия 11
12 сентября 2017
Серия 12 Episode 12
Сезон 1 Серия 12
19 сентября 2017
Серия 13 Episode 13
Сезон 1 Серия 13
26 сентября 2017
Серия 14 Episode 14
Сезон 1 Серия 14
3 октября 2017
Серия 15 Episode 15
Сезон 1 Серия 15
10 октября 2017
Серия 16 Episode 16
Сезон 1 Серия 16
17 октября 2017
Серия 17 Episode 17
Сезон 1 Серия 17
29 октября 2017
Серия 18 Episode 18
Сезон 1 Серия 18
5 ноября 2017
Серия 19 Episode 19
Сезон 1 Серия 19
12 ноября 2017
Серия 20 Episode 20
Сезон 1 Серия 20
19 ноября 2017
Серия 21 Episode 21
Сезон 1 Серия 21
26 ноября 2017
Серия 22 Episode 22
Сезон 1 Серия 22
3 декабря 2017
Серия 23 Episode 23
Сезон 1 Серия 23
10 декабря 2017
Серия 24 Episode 24
Сезон 1 Серия 24
17 декабря 2017
Серия 25 Episode 25
Сезон 1 Серия 25
24 декабря 2017
Серия 26 Episode 26
Сезон 1 Серия 26
31 декабря 2017
