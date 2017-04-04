Меню
Измерение 404 2017 2 серия 1 сезон

6.2
10 голосов
Сваха
Сезон 1 / Серия 1 4 апреля 2017
Синетракс
Сезон 1 / Серия 2 4 апреля 2017
Хронос
Сезон 1 / Серия 3 4 апреля 2017
Полибий
Сезон 1 / Серия 4 11 апреля 2017
Боб
Сезон 1 / Серия 5 18 апреля 2017
Импульс
Сезон 1 / Серия 6 25 апреля 2017
О чем серия

В 1 сезоне 2 серии сериала «Измерение 404» человек, который является настоящим фанатом кинематографа, отчаянно пытается повлиять на других поклонников кино. Он уверяет их, что картины в формате 3D способны вызвать чудовище, которое высасывает мозг.

