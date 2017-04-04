В 1 сезоне 2 серии сериала «Измерение 404» человек, который является настоящим фанатом кинематографа, отчаянно пытается повлиять на других поклонников кино. Он уверяет их, что картины в формате 3D способны вызвать чудовище, которое высасывает мозг.
