В 4 сезоне 17 серии сериала «Деффчонки» Маша понимает, что ее новый итальянский бойфренд бесконечно далек от нее. В итоге она делает все возможное, чтобы сблизиться с ним. Леля пытается устроить «пожар» в своих отношениях с Геной.
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