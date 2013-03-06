В 4 сезоне 17 серии сериала «Деффчонки» Маша понимает, что ее новый итальянский бойфренд бесконечно далек от нее. В итоге она делает все возможное, чтобы сблизиться с ним. Леля пытается устроить «пожар» в своих отношениях с Геной.