В 4 сезоне 25 серии сериала «Деффчонки» главные героини узнают шокирующую новость: оказывается, Маша все-таки станет мамой. Однако папа ребенка не совсем тот, кто планировался. Но как сказать об этом итальянцу? Игорь надумал жениться на Кате.
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