В 1 сезоне сериала «Парад смерти» события разворачиваются в питейном заведении «Quindecim». Поначалу кажется, что этот бар ничем не отличается от любых других подобных заведений. Однако сюда люди попадают против воли. Гостями «Quindecim» оказываются только те, кто уже ушел из жизни, но чья душа еще не переместилась в рай или в ад. Управляющим, а по совместительству и барменом здесь служит белокурый Деким. Он заставляет посетителей сыграть с ним в игру. Ставки шокируют гостей, но у них все равно нет возможности отказаться. Зато тот, кто победит, получит шанс на перерождение. А вот проигравшие будут преданы забвению.