Парад смерти 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Парад смерти
Киноафиша Сериалы Парад смерти Сезоны Сезон 1

Death Parade 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 10 января 2015
Год выпуска 2015
Количество серий 12
Продолжительность сезона 6 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Парад смерти»

В 1 сезоне сериала «Парад смерти» события разворачиваются в питейном заведении «Quindecim». Поначалу кажется, что этот бар ничем не отличается от любых других подобных заведений. Однако сюда люди попадают против воли. Гостями «Quindecim» оказываются только те, кто уже ушел из жизни, но чья душа еще не переместилась в рай или в ад. Управляющим, а по совместительству и барменом здесь служит белокурый Деким. Он заставляет посетителей сыграть с ним в игру. Ставки шокируют гостей, но у них все равно нет возможности отказаться. Зато тот, кто победит, получит шанс на перерождение. А вот проигравшие будут преданы забвению.

Рейтинг сериала

7.5
Оцените 15 голосов
7.8 IMDb
Список серий 1-го сезона сериала «Парад смерти» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Семь смертельных дротиков Seven Deadly Darts
Сезон 1 Серия 1
10 января 2015
Смертельный реверс Death Reverse
Сезон 1 Серия 2
17 января 2015
Катящаяся баллада Rolling Ballad
Сезон 1 Серия 3
24 января 2015
Смертельная аркада Death Arcade
Сезон 1 Серия 4
31 января 2015
Смертельный марш Death March
Сезон 1 Серия 5
7 февраля 2015
Перекрёстный сердечный приступ Cross Heart Attack
Сезон 1 Серия 6
14 февраля 2015
Отравление алкоголем Alcohol Poison
Сезон 1 Серия 7
21 февраля 2015
Смертельное ралли Death Rally
Сезон 1 Серия 8
28 февраля 2015
Смертельный счётчик Death Counter
Сезон 1 Серия 9
7 марта 2015
Рассказчик Story Teller
Сезон 1 Серия 10
14 марта 2015
Помни о смерти Memento Mori
Сезон 1 Серия 11
21 марта 2015
Суицидальный тур Suicide Tour
Сезон 1 Серия 12
28 марта 2015
