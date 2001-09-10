Меню
Дальнобойщики 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Дальнобойщики
Киноафиша Сериалы Дальнобойщики Сезоны Сезон 1

Дальнобойщики 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 10 сентября 2001
Год выпуска 2001
Количество серий 20
Продолжительность сезона 16 часов 40 минут
О чем 1-й сезон сериала «Дальнобойщики»

В 1 сезоне сериала «Дальнобойщики» в центре событий оказывается опытный водитель грузового трейлера Федор Иванович. Мужчине уже за 50, и большую часть своей жизни он провел за рулем, выходя на дорогу и в дождь, и в жару, и в метель. Однажды герою назначают нового напарника. Сашок – совсем молодой парнишка, который еще «не нюхал пороху» и «не знает жизни». Даже то, что он относится ко всему с юмором и отлично разбирается в механике автомобиля, не заставляет Федора проникнуться к конкуренту симпатией. Тем не менее этим двоим придется сработаться, чтобы вовремя доставить из Москвы в Чечню гуманитарную помощь для фронта.

Список серий 1-го сезона сериала «Дальнобойщики» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Русский конвой
Сезон 1 Серия 1
10 сентября 2001
Химия и жизнь
Сезон 1 Серия 2
11 сентября 2001
Экспедитор
Сезон 1 Серия 3
12 сентября 2001
Кино
Сезон 1 Серия 4
13 сентября 2001
Дочь олигарха
Сезон 1 Серия 5
14 сентября 2001
Эпидемия
Сезон 1 Серия 6
17 сентября 2001
Зелёные бригады
Сезон 1 Серия 7
18 сентября 2001
Лебедянь
Сезон 1 Серия 8
19 сентября 2001
Дым в лесу
Сезон 1 Серия 9
20 сентября 2001
Лёха
Сезон 1 Серия 10
21 сентября 2001
Побег
Сезон 1 Серия 11
24 сентября 2001
Левый груз
Сезон 1 Серия 12
25 сентября 2001
Школа демократии
Сезон 1 Серия 13
26 сентября 2001
Последняя игра
Сезон 1 Серия 14
27 сентября 2001
Самосуд
Сезон 1 Серия 15
28 сентября 2001
Свой бизнес
Сезон 1 Серия 16
1 октября 2001
Призрак
Сезон 1 Серия 17
2 октября 2001
Форс-мажор
Сезон 1 Серия 18
3 октября 2001
Далеко от Москвы
Сезон 1 Серия 19
4 октября 2001
Вероника
Сезон 1 Серия 20
5 октября 2001
График выхода всех сериалов
