В 1 сезоне сериала «Дальнобойщики» в центре событий оказывается опытный водитель грузового трейлера Федор Иванович. Мужчине уже за 50, и большую часть своей жизни он провел за рулем, выходя на дорогу и в дождь, и в жару, и в метель. Однажды герою назначают нового напарника. Сашок – совсем молодой парнишка, который еще «не нюхал пороху» и «не знает жизни». Даже то, что он относится ко всему с юмором и отлично разбирается в механике автомобиля, не заставляет Федора проникнуться к конкуренту симпатией. Тем не менее этим двоим придется сработаться, чтобы вовремя доставить из Москвы в Чечню гуманитарную помощь для фронта.