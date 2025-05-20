Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
График выхода
Новости
Рейтинги
Подборки
Киноафиша
Сериалы
Дальнобойщики
Статьи
Статьи о сериале «Дальнобойщики»
О сериале
Сезоны
Статьи
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Трейлеры
Статьи о сериале «Дальнобойщики»
Вся информация о сериале
Что за «Екарный-бабай»: Гостюхин в «Дальнобойщиках» повторял фразу как мантру, хотя однажды сорвался
Артист перешел на благой мат, но в сериал этот эпизод не попал.
Написать
20 мая 2025 17:09
«Разделили» не только внешность, но и кошмарную болезнь: как оборвалась жизнь близнецов из «Дальнобойщиков»
Умерли с разницей в три года, но при одинаковых обстоятельствах.
Написать
19 мая 2025 21:10
«Всегда был в кабине»: на самом деле дальнобойщиков в сериале было трое, но третьего вы просто не замечали
Еще один водитель осознанно скрывался от посторонних.
1 комментарий
19 мая 2025 21:01
Галкин умер, а что Сашок? Как в 3-м сезоне «Дальнобойщиков» объяснили пропажу главного героя
Гостюхин согласился сниматься в память об напарнике, но настоял, чтобы тому посвятили целую серию.
Написать
19 мая 2025 14:54
Что стало с КамАЗом из «Дальнобойщиков»? Машину сперва заменили, а дальше есть 3 версии
Рассказываем для тех, кто словил ностальгию по хиту нулевых.
Написать
19 мая 2025 14:44
Проехал тысячи км на экране, а в жизни не умел водить: одному из героев «Дальнобойщиков» пришлось получить права ради съемок
Удивительно, что сама роль писалась именно под этого актера. Но главный нюанс создатели не учли.
5 комментариев
18 мая 2025 07:00
Запрещенные труселя: российская цензура добралась до «Дальнобойщиков» — обхохочетесь, узнав причину (видео)
А ведь эта серия вышла еще в начале нулевых.
1 комментарий
5 марта 2025 11:50
«Теперь на Руси другие монстры»: уникальность сериала «Дальнобойщики» объяснили десятки лет спустя
Неудивительно, что остросюжетная драма остается актуальной до сих пор.
Написать
25 февраля 2025 12:48
Зачем в «Великолепном веке» наложницы надевали «ночную броню»: даже Хюррем не спала обнаженной, но почему?
Владимир Лабецкий — тот самый Утюг из «Брата»: как он попал к Балабанову и где его искать сегодня
«Жук в муравейнике» ожил: тизер «Полдня» братьев Стругацких обещает самый смелый sci-fi сериал России (видео)
«Увидимся в Аду, на той стороне»: вернуть Ривза в «Джона Уика 5» можно лишь одним способом — но боевик превратится в мистику
Ушла эпоха? Всего у 8 аниме в истории рейтинг ровно 100/100 — и ни единого шедевра Миядзаки в списке нет
«В 10 раз круче, и со смыслом»: этот малоизвестный советский фильм со Збруевым зрители всерьез сравнивают с «Доктором Хаусом»
Скандалы, суды, гибель актера: за 50 лет до «Августа» в СССР уже сняли экранизацию «В августе 44-го», но ее прокат запретили «наверху»
«Это что, экранизация Battlefield?»: немцы сняли фильм о ВОВ, и его подняли на смех даже в Европе (описание сюжета — уже огромный ляп)
«Вымысла в нем немало»: историк разложил по полочкам «9 роту» Бондарчука — главный ляп связан вовсе не с войной
«Атака титанов» пролетела мимо топ-5 самых кровавых и жестоких аниме в истории: с №1 не поспоришь, но остальное…
Общался только с отчимом, вел себя замкнуто: возраст Рудо из «Гачиакуты» превысит все ваши прогнозы
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667