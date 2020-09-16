Во 2 сезоне 2 серии сериала «Преступник: Великобритания» команда сталкивается со сложным делом практически без весомых улик. Следователи проводят допрос циничного и самовлюбленного бизнесмена, который обвиняется в изнасиловании своей сотрудницы.
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