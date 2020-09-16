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Киноафиша Сериалы Преступник: Великобритания Сезоны Сезон 2 Серия 2

Преступник: Великобритания 2019 2 серия 2 сезон

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Все серии 2 сезона «Преступник: Великобритания»
Джулия
Сезон 2 / Серия 1 16 сентября 2020
Алекс
Сезон 2 / Серия 2 16 сентября 2020
Даниэль
Сезон 2 / Серия 3 16 сентября 2020
Сандип
Сезон 2 / Серия 4 16 сентября 2020
О чем cерия

Во 2 сезоне 2 серии сериала «Преступник: Великобритания» команда сталкивается со сложным делом практически без весомых улик. Следователи проводят допрос циничного и самовлюбленного бизнесмена, который обвиняется в изнасиловании своей сотрудницы. 

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