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Моя веселая тетя 2021 - 2022, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Моя веселая тетя
Киноафиша Сериалы Моя веселая тетя Сезоны Сезон 2

Chicago Party Aunt 18+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 30 декабря 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 8
Продолжительность сезона 3 часа 12 минут
О чем 2-й сезон сериала «Моя веселая тетя»

Во 2 сезоне сериала «Моя веселая тетя» молодящаяся тусовщица Дайан продолжает веселить своего племянника Дэниела и шокировать всех остальных взрослых и благоразумных родственников. После приключений на Рождество, когда родителям Дэна пришлось разыскивать пропавшую Дайан по больницам и моргам, вся семья в обиде на героиню. Но это не мешает ей развлекаться по полной: заявляться в дом к сестре посреди ночи, орать под окнами песни под гитару, кататься на коньках с любимыми хоккеистами и тусоваться на концертах рок-групп. К счастью, хотя бы юный племянник понимает свою тетю и разделяет ее интересы.

Рейтинг сериала

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5.7 IMDb
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Список серий сериала Моя веселая тетя График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Двойной гнев Doppel Änger
Сезон 2 Серия 1
30 декабря 2022
День Святого Патрика St. Patrick's Day
Сезон 2 Серия 2
30 декабря 2022
Поцарапать Go Scratch
Сезон 2 Серия 3
30 декабря 2022
Свинг и мисс. Swing and a Ms.
Сезон 2 Серия 4
30 декабря 2022
Эмпайр Стейт оф Майнд Empire State of Mind
Сезон 2 Серия 5
30 декабря 2022
Грудь вверх, грудь наружу Tits Up, Tits Out
Сезон 2 Серия 6
30 декабря 2022
Разрушающий бальзам Breaking Balm
Сезон 2 Серия 7
30 декабря 2022
Суматоха вокруг лосьона Lotion Commotion
Сезон 2 Серия 8
30 декабря 2022
График выхода всех сериалов
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