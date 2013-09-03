Во 2 сезоне 1 серии сериала «Бриклберри», после того как Вуди выясняет, что вода в озере заповедника обладает целительными свойствами, герой решает стать проповедником. Тем временем Дензел обнаруживает неандертальскую женщину, замерзшую в пещере.
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