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Большая секунда 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Большая секунда
Киноафиша Сериалы Большая секунда Сезоны Сезон 1

Большая секунда 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 6 августа 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 13
Продолжительность сезона 5 часов 38 минут
О чем 1-й сезон сериала «Большая секунда»

В 1 сезоне сериала «Большая секунда» сюжет фокусируется на двух авторах сценария, которые волею судьбы должны вместе работать над будущим фильмом о любви. По ходу дела становится понятно, что главные герои когда-то встречались, но расстались, причем не при самых приятных обстоятельствах. В надежде задобрить свою маму девушка решает выдать напарника поневоле за своего нового бойфренда, однако это только усугубляет напряжение внутри их отношений. Тем временем персонажи сценария – влюбленные друг в друга учителя музыки – тоже переживают непростой период.

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Список серий 1-го сезона сериала «Большая секунда» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
6 августа 2021
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
6 августа 2021
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
13 августа 2021
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
13 августа 2021
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
20 августа 2021
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
20 августа 2021
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
27 августа 2021
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
27 августа 2021
Серия 9
Сезон 1 Серия 9
3 сентября 2021
Серия 10
Сезон 1 Серия 10
3 сентября 2021
Серия 11
Сезон 1 Серия 11
3 сентября 2021
Серия 12
Сезон 1 Серия 12
10 сентября 2021
Серия 13
Сезон 1 Серия 13
10 сентября 2021
График выхода всех сериалов
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