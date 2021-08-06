В 1 сезоне сериала «Большая секунда» сюжет фокусируется на двух авторах сценария, которые волею судьбы должны вместе работать над будущим фильмом о любви. По ходу дела становится понятно, что главные герои когда-то встречались, но расстались, причем не при самых приятных обстоятельствах. В надежде задобрить свою маму девушка решает выдать напарника поневоле за своего нового бойфренда, однако это только усугубляет напряжение внутри их отношений. Тем временем персонажи сценария – влюбленные друг в друга учителя музыки – тоже переживают непростой период.