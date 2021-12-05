Во 2 сезоне сериала «Пришельцы из прошлого» в современном Осло происходит кровавое преступление. Больше всего почерк кровавого убийцы напоминает… легендарного Джека-потрошителя. Хуже всего то, что злодеяние действительно мог совершить именно этот маньяк собственной персоной, ведь по городу уже год разгуливают гости из минувших эпох. Исторические персонажи загадочным образом материализуются в Норвегии XXI века, причем каждый из них норовит установить свои порядки. Следователь Ларс и его новый помощник – викинг Альфхильдр – берутся за дело. Им нужно поймать Потрошителя и отправить назад в его время.