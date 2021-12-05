Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Пришельцы из прошлого 2019 - 2022, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Пришельцы из прошлого
Киноафиша Сериалы Пришельцы из прошлого Сезоны Сезон 2

Beforeigners 18+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 5 декабря 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 6
Продолжительность сезона 4 часа 30 минут
О чем 2-й сезон сериала «Пришельцы из прошлого»

Во 2 сезоне сериала «Пришельцы из прошлого» в современном Осло происходит кровавое преступление. Больше всего почерк кровавого убийцы напоминает… легендарного Джека-потрошителя. Хуже всего то, что злодеяние действительно мог совершить именно этот маньяк собственной персоной, ведь по городу уже год разгуливают гости из минувших эпох. Исторические персонажи загадочным образом материализуются в Норвегии XXI века, причем каждый из них норовит установить свои порядки. Следователь Ларс и его новый помощник – викинг Альфхильдр – берутся за дело. Им нужно поймать Потрошителя и отправить назад в его время.

Рейтинг сериала

7.7
Оцените 20 голосов
7.7 IMDb
Список серий сериала Пришельцы из прошлого График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Эпизод 1 Episode 1
Сезон 2 Серия 1
5 декабря 2021
Эпизод 2 Episode 2
Сезон 2 Серия 2
5 декабря 2021
Эпизод 3 Episode 3
Сезон 2 Серия 3
12 декабря 2021
Эпизод 4 Episode 4
Сезон 2 Серия 4
19 декабря 2021
Эпизод 5 Episode 5
Сезон 2 Серия 5
26 декабря 2021
Эпизод 6 Episode 6
Сезон 2 Серия 6
2 января 2022
График выхода всех сериалов
Вместо Гуля и пустоши — радиоактивная тайга и браконьеры: «Вегетацию» неслучайно уже назвали российским «Фоллаутом»
«По-человечески радуешься, что наши такое умеют»: этот российский сериал взял лучшее у скандинавских «Моста» и «Убийства»
Эти 5 хитов НТВ закрыли слишком рано: зрители годами ждут возвращения не только Шилова, но и этих легенд
«Самый добрый, искренний и забавный»: этой комедии СССР сейчас ставят 8.1, а 48 лет назад продержали «на полке» полгода – все из-за сюжета
«Под влиянием мошенников»: Долину оставили в «Невероятных приключениях Шурика», но высмеяли перед всей страной
20 лет прошло, а все еще до мурашек: эта серия «Сверхъестественного» вошла в историю как самая страшная — и обошлась без демонов и апокалипсиса
Стивен Кинг запретил Голливуду экранизировать этот роман: в России и Эстонии «забили», и столкнулись с проблемами
«Простоквашино» и «Елки» вместо на’ви и Пандорки: в России запретили прокат «Аватара 3» в новогодние праздники
«Клюква с пыльной ностальгией»: в России сняли не так уж и много детективов круче «Ликвидации» – в 2020 х такой вышел лишь один
Ждали вторую часть «Дни Сакамото» в 2026-м? Не надейтесь – переносится сразу на 2 года, спасибо «Сегуну»
«Зверополис 2» за пару недель собрал в прокате больше, чем самый дорогой «Гарри Поттер» — за все время (но до «Даров смерти» ещё далеко)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше