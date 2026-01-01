Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Частная жизнь»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
График выхода
Новости
Рейтинги
Подборки
Киноафиша
Сериалы
Пришельцы из прошлого
Места съёмок
Места и даты съемок сериала Пришельцы из прошлого
О сериале
Сезоны
Новости
Кадры
Актеры и роли
Саундтреки
Постеры
Трейлеры
Места съёмок
Основные места съемок сериала Пришельцы из прошлого
Вильнюс, Литва
Где снимали известные сцены
Кафедральный собор Осло, сезон 2
Осло, Норвегия
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Даты съемок сериала Пришельцы из прошлого
Октябрь 2020
100% из 100% на RT: второй сезон «Ван-Пис» вышел и сразу стал абсолютным хитом Netflix
Соня Ростова выбрана: советскую версию мы уже видели и полюбили, а кто сыграет в экранизации романа «Война и мир» Сарика Андреасяна?
Первые 30 минут вообще не понимала, что происходит: осилила новый спин-офф «Игры престолов» за вечер и хочу еще
Не «Лепила», а «Ляпила»: этот сюжетный «косяк» в новом детективе с Панфиловым «позорит российских силовиков»
Тест пройдут одни знатоки: угадайте что пропало в 5 кадрах культового фильма Быкова (сложность 7 из 10)
Пока вы досматривали «Первый отдел», вышли сразу 3 новых сериала про сыщиков и расследования — и у каждого 7+ баллов
5 советских фильмов с намёком на вечер: название каждого вспомнят лишь знатоки – из подсказок только один кадр (тест)
«У Захарова хуже по всем фронтам»: «Обыкновенное чудо» с Абдуловым смотрела вся страна, но ее первую версию вспомнят единицы
«Халтура ради рейтинга»: реальный следователь выключил «Фишера» с Янковским уже на первой серии – ляпов целый вагон
После «Ведьмака» Кавиллу нашли идеальное место в Вестеросе: 2-й сезон «Рыцаря Семи Королевств» поднимет ставки
$500 тысяч за серию — кто из актеров «Игры престолов» сорвал самый жирный куш (но все равно умудрился обеднеть)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667