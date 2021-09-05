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Батя 2021 1 серия 1 сезон

8.5 Оцените
10 голосов
Сезон 1 / Серия 1 5 сентября 2021
Сезон 1 / Серия 2 5 сентября 2021
Сезон 1 / Серия 3 5 сентября 2021
Сезон 1 / Серия 4 5 сентября 2021
О чем серия

В 1 сезоне 1 серии сериала «Батя» отец Максима собирался отправиться в Москву, чтобы провести там свой день рождения вместе с родственниками. Однако в последний момент он изменил решение. Тогда Макс с супругой и детьми решили поехать к нему.

Комментарии Обсудить в чате
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Игорь Ярусов 5 марта 2024, 20:47
А как смотреть?
5 марта 2024, 20:47 Ответить
Игорь Ярусов 5 марта 2024, 20:48
А как смотреть? 🚖
5 марта 2024, 20:48 Ответить
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