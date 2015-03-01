В 1 сезоне сериала «Батл Крик» в небольшом провинциальном городке в штате Мичиган решено создать офис ФБР. Он должен помочь расследованиям местной полиции и понизить внезапно взлетевший до небес уровень преступности. Когда в Батл Крике обнаруживают тела сразу двух расстрелянных наркоторговцев, в город направляют агента ФБР Милтона Чемберлена – молодого и самоуверенного франта. Он сразу не нравится местному шерифу – опытному, но утомленному жизнью Рассу Эгнью. Впрочем, эта неприязнь оказывается взаимной. Таким разным детективам приходится работать вместе, что приводит к неожиданным последствиям.