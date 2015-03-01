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Батл Крик 2015, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Батл Крик
Киноафиша Сериалы Батл Крик Сезоны Сезон 1
Battle Creek 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 1 марта 2015
Год выпуска 2015
Количество серий 13
Продолжительность сезона 9 часов 19 минут
О чем 1-й сезон сериала «Батл Крик»

В 1 сезоне сериала «Батл Крик» в небольшом провинциальном городке в штате Мичиган решено создать офис ФБР. Он должен помочь расследованиям местной полиции и понизить внезапно взлетевший до небес уровень преступности. Когда в Батл Крике обнаруживают тела сразу двух расстрелянных наркоторговцев, в город направляют агента ФБР Милтона Чемберлена – молодого и самоуверенного франта. Он сразу не нравится местному шерифу – опытному, но утомленному жизнью Рассу Эгнью. Впрочем, эта неприязнь оказывается взаимной. Таким разным детективам приходится работать вместе, что приводит к неожиданным последствиям.

Рейтинг сериала

7.2
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7.2 IMDb

Список серий 1-го сезона сериала «Батл Крик»

График выхода всех сериалов
Сезон 1
Метод Батл Крика The Battle Creek Way
Сезон 1 Серия 1
1 марта 2015
Липкое дело Syruptitious
Сезон 1 Серия 2
8 марта 2015
Лучший друг человека Man's Best Friend
Сезон 1 Серия 3
15 марта 2015
Фамильные ценности Heirlooms
Сезон 1 Серия 4
22 марта 2015
Былое пламя Old Flames
Сезон 1 Серия 5
29 марта 2015
Убийство на завтрак Cereal Killer
Сезон 1 Серия 6
5 апреля 2015
Мамин сын Mama's Boy
Сезон 1 Серия 7
12 апреля 2015
Старые раны Old Wounds
Сезон 1 Серия 8
26 апреля 2015
Пряничный человечек Gingerbread Man
Сезон 1 Серия 9
3 мая 2015
Стокгольмский синдром Stockholm
Сезон 1 Серия 10
10 мая 2015
Пас The Hand Off
Сезон 1 Серия 11
17 мая 2015
Встреча выпускников Homecoming
Сезон 1 Серия 12
17 мая 2015
Сочувствие дьяволу Sympathy for the Devil
Сезон 1 Серия 13
24 мая 2015
График выхода всех сериалов
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