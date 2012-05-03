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Башня 2010 - 2012 9 серия 2 сезон

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Все серии 2 сезона «Башня»
Эпизод 1
Сезон 2 / Серия 1 3 мая 2012
Эпизод 2
Сезон 2 / Серия 2 3 мая 2012
Эпизод 3
Сезон 2 / Серия 3 3 мая 2012
Эпизод 4
Сезон 2 / Серия 4 3 мая 2012
Эпизод 5
Сезон 2 / Серия 5 3 мая 2012
Эпизод 6
Сезон 2 / Серия 6 3 мая 2012
Эпизод 7
Сезон 2 / Серия 7 3 мая 2012
Эпизод 8
Сезон 2 / Серия 8 3 мая 2012
Эпизод 9
Сезон 2 / Серия 9 3 мая 2012
Эпизод 10
Сезон 2 / Серия 10 3 мая 2012
Эпизод 11
Сезон 2 / Серия 11 3 мая 2012
Эпизод 12
Сезон 2 / Серия 12 3 мая 2012
Эпизод 13
Сезон 2 / Серия 13 3 мая 2012
Эпизод 14
Сезон 2 / Серия 14 3 мая 2012
Эпизод 15
Сезон 2 / Серия 15 3 мая 2012
О чем cерия

Во 2 сезоне 9 серии сериала «Башня» погибают все узники, кроме Амира и Наташи. Девушка убеждает молодого ополченца, что остальные не умерли, а просто вернулись в свою прежнюю жизнь. Парень согласен с любимой, и они решают последовать за ними.

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