Во 2 сезоне 9 серии сериала «Башня» погибают все узники, кроме Амира и Наташи. Девушка убеждает молодого ополченца, что остальные не умерли, а просто вернулись в свою прежнюю жизнь. Парень согласен с любимой, и они решают последовать за ними.
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