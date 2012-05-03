Во 2 сезоне 9 серии сериала «Башня» погибают все узники, кроме Амира и Наташи. Девушка убеждает молодого ополченца, что остальные не умерли, а просто вернулись в свою прежнюю жизнь. Парень согласен с любимой, и они решают последовать за ними.