В 1 сезоне 17 серии сериала «Барвиха» герои сталкиваются с совсем не детской проблемой: Таня Липкина подозревает, что беременна. Девушка утверждает, что отцом ребенка является Фендер. Похоже, жизнь подростков вскоре изменится раз и навсегда.