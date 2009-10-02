В 1 сезоне 17 серии сериала «Барвиха» герои сталкиваются с совсем не детской проблемой: Таня Липкина подозревает, что беременна. Девушка утверждает, что отцом ребенка является Фендер. Похоже, жизнь подростков вскоре изменится раз и навсегда.
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