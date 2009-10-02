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Киноафиша Сериалы Барвиха Сезоны Сезон 1 Серия 17

Барвиха 2009 - 2011 17 серия 1 сезон

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Все серии 1 сезона «Барвиха»
Эпизод 1
Сезон 1 / Серия 1 2 октября 2009
Эпизод 2
Сезон 1 / Серия 2 2 октября 2009
Эпизод 3
Сезон 1 / Серия 3 12 октября 2009
Эпизод 4
Сезон 1 / Серия 4 18 октября 2009
Эпизод 5
Сезон 1 / Серия 5 24 октября 2009
Эпизод 6
Сезон 1 / Серия 6 25 октября 2009
Эпизод 7
Сезон 1 / Серия 7 31 октября 2009
Эпизод 8
Сезон 1 / Серия 8 1 ноября 2009
Эпизод 9
Сезон 1 / Серия 9 8 ноября 2009
Эпизод 10
Сезон 1 / Серия 10 15 ноября 2009
Эпизод 11
Сезон 1 / Серия 11 22 ноября 2009
Эпизод 12
Сезон 1 / Серия 12 29 ноября 2009
Эпизод 13
Сезон 1 / Серия 13 6 декабря 2009
Эпизод 14
Сезон 1 / Серия 14 13 декабря 2009
Эпизод 15
Сезон 1 / Серия 15 20 декабря 2009
Эпизод 16
Сезон 1 / Серия 16 27 декабря 2009
Эпизод 17
Сезон 1 / Серия 17 17 января 2010
Эпизод 18
Сезон 1 / Серия 18 24 января 2010
Эпизод 19
Сезон 1 / Серия 19 26 февраля 2010
Эпизод 20
Сезон 1 / Серия 20 1 марта 2010
О чем cерия

В 1 сезоне 17 серии сериала «Барвиха» герои сталкиваются с совсем не детской проблемой: Таня Липкина подозревает, что беременна. Девушка утверждает, что отцом ребенка является Фендер. Похоже, жизнь подростков вскоре изменится раз и навсегда.

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